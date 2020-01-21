طبيب «الصقور» يعيد كتف لاعب مخلوع في 50 ثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

شهدت مباراة الإمارات والبطائح في دوري الدرجة الأولى إصابة لاعب الصقور يوسف محمد بخلع في الكتف وتدخل الجهاز الطبي بالنادي بسرعة فائقة، وأعاد الخلع في 50 ثانية.

وقال الدكتور خالد أبوعبيد اختصاصي العظام: تمت إعادة الخلع في الملعب في 50 ثانية، سرعة الاستجابة كانت جيدة جداً، فالوقت من لحظة سقوط اللاعب وحتى علاج الخلع لم يصل إلى دقيقة، وتمت العملية من دون استخدام مخدر ومن دون ألم ولو تأخر الطبيب أكثر من دقيقة فإن إعادة الخلع بعدها ستكون صعبة لأن العضلات تكون في وضع انقباض وتتطلب إعادة مفصل الكتف عندها تخدير عام، أما قبل ذلك فالعضلات تكون في حالة ارتخاء ويسهل التعامل مع الوضع.

وذكر الطبيب أنه وبعد إعادة الخلع يحتاج اللاعب إلى سنّادة كتف لمدة أسبوعين للوقاية من الخلع المتكرر.