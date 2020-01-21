شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يفاوض خليفة مبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” يفاوض شباب الأهلي مدافع النصر خليفة مبارك لضمه إلى صفوفه بعدما دخل مرحلة الستة أشهر من نهاية عقده مع «العميد». وذكرت مصادر ل«الخليج الرياضي» أن خليفة مبارك اقترب من الانضمام إلى شباب الأهلي بعد سباق مع عدة أندية أخرى كانت ترغب بضم المدافع الدولي السابق.

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