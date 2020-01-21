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مؤمن زكريا يرقص فى عيد ميلاد ابنه مالك.. وجنش وكهربا يهنئانه.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الأهلى مؤمن زكريا بعيد ابنه "مالك"، بحضور عدد من نجوم قطبى الكرة المصرية، منهم محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، ومحمود جنش، حارس مرمى نادى الزمالك.

ونشر جنش عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع مؤمن وأخرى مع مؤمن وابنه مالك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا مالك، ربنا يباركلك فيه يا أخويا، المؤ واحد بس".

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كما حضر حفل عيد ميلاد مالك مؤمن زكريا، نجم الأهلى محمود عبد المنعم كهربا، ونشر أيضا صورا له مع مؤمن وابنه، صحبها بتعليق: "عشرة العمر، أخويا مش صاحبى".

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ومن ناحية أخرى، وجه مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، رسالة شكر لجماهير ناديه عبر صفحته الرسمية على تويتر على دعمه فى أزمته الأخيرة، ونشر مؤمن زكريا صورة بقميص الأهلى وعلق قائلا، "شكراً جمهور الأهلى على الدعم"، وحرص مسئولو النادى الأهلى على إجراء اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية للاطئمنان على حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الذى أدى مؤخراً مناسك العمرة قبل السفر للولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب بعد معاناته من التهاب حاد فى الأعصاب أدى لابتعاده عن المستطيل الأخضر منذ يناير الماضى، وتلقى العلاج فى ألمانيا وأمريكا وسط مساندة كبيرة من النادى الأهلى وجماهيره.

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ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

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وكان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده ، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

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وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

كانت إدارة النادى الأهلى، أعلنت عن تحملها تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، بجانب سداد كل مستحقاته المالية عن الفترة التى يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادى المخلصين.

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