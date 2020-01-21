شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مازيمبى تصل القاهرة اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الزمالك فى المباراة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 7 نقاط واقترب من التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة التى يتصدرها بطل الكونغو برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

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ويخوض الزمالك حاليا تدريباته بشكل منتظم على ملعبه استعدادا للمواجهة المرتقبة مع مازيمبى الكونغولى الذى أعلن مسئولوه غياب قائد الفريق تريسور مبوتو ضد الأبيض بسبب معاناته من مشكلة صحية.

وكشف ميهايو كازيمبى، مدرب مازيمبى الكونغولى عن قائمة تضم 18 لاعباً حيث اصطحبهم فى رحلة الفريق إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك وجاءت القائمة كالتالى: سيلفان جبوهو وإبراهيم مونكورو فى حراسة المرمى ثم جوديت ماسينجو، ونيلو كوليبالي، جوزيف بنسون أوتشايا، كاباسو تشونجو، تاندى موابي، كريستيان كوفى كوامي، جان فيتال أووريجا، إسحاق أمواه، باتو كابانجو، إيسينا مونيكا تشيبانجو، جاكسون موليكا، شيكو يوشيني، رينفورد كالابا، دجو إيساما مبيكو، كيفين مونديكو، جلودى ليكونزا.

وكان قائد مازيمبى تريسور مبوتو قد زار شباك الزمالك حين فاز مازيمبي، المتوج بدورى الأبطال 5 مرات، على حامل لقب الكونفدرالية بنتيجة 3-صفر فى الجولة الأولى من دور المجموعات وكان تريسور مبوتو قد عاد للمشاركة مع الفريق فى مباراة بريميرو دى أجوستو الأنجولى فى الجولة الماضية من دور المجموعات بعد أن تم رفع الإيقاف عنه من قبل إدارة النادى على خلفية اعتراضه على المدير الفنى للفريق بامفيل مهايو بعدما أخرجه فى مباراة موتيما بيمبى فى الدوري.