موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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تقام مباراة طنطا والجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من القطبين حيث سقط طنطا بخماسية دون رد أمام الأهلى فيما فاز الزمالك على الجونة بهدفين دون رد.
تقام مباراة بيراميدز ومصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى فى مواجهة يدخلها الفريقين فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع انبى بنفس النتيجة.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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