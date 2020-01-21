موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة طنطا والجونة على استاد طنطا الرياضى ومباراة بيراميدز ومصر المقاصة على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام. موعد مباراة طنطا والجونة تقام مباراة طنطا والجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد طنطا الرياضى فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها كل منهما بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة من القطبين حيث سقط طنطا بخماسية دون رد أمام الأهلى فيما فاز الزمالك على الجونة بهدفين دون رد. ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 9 اهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً . موعد مباراة بيراميدز ومصر المقاصة تقام مباراة بيراميدز ومصر المقاصة فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى فى مواجهة يدخلها الفريقين فى ظروف متشابهة بعد التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فيما تعادل المقاصة مع انبى بنفس النتيجة. ويحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ويحتل المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً. القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

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