شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد السكندرى: نفاوض المقاصة لضم محمد إبراهيم .. واللاعب يرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن هناك مفاوضات مع فريق مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكداً أن اللاعب رحب للإنضمام إلي زعيم الثغر .

وقال إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، " ان المفاوضات مع المقاصة لضم محمد إبراهيم وصلت إلي مراحلها الأخيرة ".

وعن مباراة طلائع الجيش ، علق المدرب العام للاتحاد السكندري، " مباراة كانت معقدة بشكل كبير، المنافس نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول"، متابعاً "هدف أكوي سهل من مهمة الاتحاد أمام طلائع الجيش، فهو لاعب مميز وقائد منتخب أوغندا والتصويب من نقاط قوته".

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استعاد فريق الاتحاد السكندرى نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

و عن مواجهة الاسماعيلي بالبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل قائلا: لدينا عزيمة وإصرار لتخطي هذه المباراة، فوز المنافس علينا في المباراة الاولى جاء عكس سير المباراة.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة الاسماعيلي ، بالدور ربع النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال المقرر لها الأحد المقبل فى تمام السادسة مساء على استاد الإسماعيلية وانتهت مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).