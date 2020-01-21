معسكر مفتوح لمنتخب الكرة النسائية استعداداً لمواجهة المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم المنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة في معسكر مفتوح لمدة اربع ايام استعدادا لمواجهة منتخب المغرب في لقاء العودة يوم 2 فبراير المقبل ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العام للشابات. وتلقي الاتحاد المصري لكرة القدم فاكس من نظيره المغربي يفيد بتحديد ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا لإقامة المباراة وحدد الاتحاد المصري يوم 30 يناير موعد لمغادرة ارض الوطن والتوجه للمغرب لاداء المباراة . وتقام تدريبات المنتخب بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة ويضم المعسكر فرح سمير والهام هاني وحبيبه خالد وندي ابراهيم الغريب ومروة طلعت ونادين غازي ونادين الشافعي ودانا ندي وليلي شريف وندي عماد وليلي زاهر وهدي شكري ونادية رمضان وهاجر احمد وشروق ابراهيم وهنا وجيه وملك تامر وجيداء المستكاوي وملك شوكت وبسمة محمد وندي خالد واسراء فرج وايمان حسن ويارا ياسر وامل ناصر . Advertisements ويغيب عن صفوف الفريق اميره محمد ورنا هشام وسيلينا صاروفيم لظروف الدراسة . ويسعي الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف لعلاج الأخطاء التي ظهرت في مباراة الذهاب امام المغرب وشدد علي اللاعبات بضرورة التركيز جيدا من أجل عدم تكرارها . وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق جلسة مع اللاعبات طالبتهن خلالها بضرورة التركيز جيدا في تعليمات الجهاز الفني وتنفيذها وشددت على الجدية والإصرار علي الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية يوم الخميس في ختام المعسكر علي أن يتجمع المنتخب لدخول معسكر مغلق يوم السبت المقبل حتي موعد السفر للمغرب لاداء المباراة

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