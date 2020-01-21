شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس: سهرة وراء طرد جمال عبدالحميد من الأهلى.. والجوهرى تصادم مع صالح سليم بسببى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرد محمد عباس، أحد نجوم فتره الثمانينيات بالنادى الأهلى، تفاصيل نزوته مع جمال عبد الحميد قبل لقاء المنصورة بالدورى، والتى تسببت فى إقصاء الأخير من صفوف الفريق. وقال عباس فى تصريحات إذاعية: "كان عندنا ماتش أمام المنصورة، وكنت أجلس مع الخطيب فى منزله برفقة جمال عبد الحميد ليلة المباراة". وأردف نجم الأهلى الأسبق حديثه: "عندما خلد الخطيب إلى النوم نزلت مع عبد الحميد، وتوجه كل منا فى مكان مختلف للسهر، واستطاع أحد الأشخاص تصوير عبد الحميد وحدثت له مشكلة كبيرة داخل النادى، وصدر قرار بعدم وجوده داخل الفريق عبر منشور ورقى أمام الجميع " .

وأضاف عباس: سافرت مع الفريق بشكل طبيعى، ونزلت خلال شوط المباراة الثانى وأحرزت هدفا، وعقب عودتى للقاهرة فوجئت بأن حسن حمدى خصم من مستحقاتى خمسمائة جنيه، وقال لى: بكل تأكيد أنت كنت مع عبد الحميد"، مؤكدا أنه كان ملتزما داخل النادى، وعدم التزامه جاء بعد ابتعاده عن الكرة.

وكشف محمد عباس سبب رحيله عن الأحمر وسر علاقته القوية بهيديكوتى المدير الفنى الأسبق للفريق قائلا: كان لى بعض المتطلبات من النادى، كنت أريد "شقة" ولم يلبِ النادى لى هذا الطلب فانقطعت عن التدريبات ولعبت بدورى الشركات وعدت للأهلى موسم 83، وحصلت على الدورى والكأس مع الأحمر، كان عمرى وقتها 19 عاما.

وأضاف عباس: "لم أحصل على التقدير المناسب وعندما شعرت بالظلم جمعت متعلقاتى ورحلت، وبعدها أعادنى محمود الجوهرى ولكن فوجئت برفض صالح سليم سفرى مع الفريق إلى ألمانيا كنوع من أنواع العقاب، وحدث صدام فى ذلك الوقت بين الجوهرى وسليم بسببي".

Advertisements

وقال عباس: "قضيت أفضل خمسة مواسم فى حياتى مع الأهلى تحت قيادة هيديكوتى، كان يحبنى ومقتنع بى لدرجة أن زملائى فى ذلك الوقت كانوا يقولون لى الخواجة أبوك".

يذكر أن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أعلن أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلى والنجم الساحلى المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".

وتابع المدير التنفيذى للأهلى: "لن يتم تسلم التذاكر دون وجود Fan ID الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع تذكرتى، ووجوده شرط أساسى للحصول على تذاكر المباراة، وذلك فى إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تنظيم وتأمين المباراة، بما يحفظ السلامة للجميع".