شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة.. قصة قصيرة حزينة فى الأهلى.. شاهد الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باتت أيام صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، معدودة مع القلعة الحمراء، بعد إعطاء الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر الضوء الأخضر لرحيله فى ظل عدم الاقتناع به وعدم مشاركته طوال الفترة الماضية. وانضم صالح جمعة للأهلى عام 2015، وشارك فى العديد من المباريات وسجل عددا من الأهداف، ولكنه كان يخطو على سطر ويترك الآخر. وخرج السويسرى رينيه فايلر عن صمته بخصوص صالح جمعة لاعب الوسط، متمنياً التوفيق للاعب خارج القلعة الحمراء.

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تصريحات فايلر جاءت بعد ساعات قليلة من توجيه صالح جمعة اتهامات للمدرب السويسرى بتعمد تجاهله ومعاملته بشكل سيئ، ليرد عليه المدرب قائلا: "أنا لا أتابع وسائل الإعلام، وأى لاعب عنده شقان، الأول فى الملعب والثانى تركيز، وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن يُركز مع الفريق، وأتمنى أن يكون صالح له مستقبل فى مكان آخر بعيداً عن الأهلي".

وواجه صالح جمعة أزمات كبيرة، وكان أبرزها تسريبات خروجه عن النص، بعد تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى قبل أسابيع قليلة، أثناء خروجه من ناد ليلى فى الصباح بعد سهرة قضاها اللاعب، وهو ما أثار غضب جماهير الأحمر ضد اللاعب، كما عانى انتقادات عنيفة أخيرا بسبب السهر الدائم وافتعال الأزمات، بجانب احتفاظه الزائد بالكرة وتراجع لياقته البدنية، وهو ما جعله أحد اللاعبين القلائل الذين خرجوا من حسابات السويسرى فايلر منذ توليه قيادة الأهلي.

"خناقات" صالح جمعة فى ملعب مختار التتش تكررت كثيرا، حيث كان أشهرها مع حسام غالى قائد الفريق المعتزل، وكان سببها وقتها هو قيام صالح جمعة بتوجيه التعليمات لزملائه بالفريق خلال التقسيمة، وهو ما أغضب حسام غالى، مطالبا الالتزام بدوره كلاعب فقط وعدم توجيه أى من اللاعبين الأكبر منه سنا والأكثر خبرة، ليدخل الثنائى فى نقاش حاد.