كرة يد.. تعرف على آلية تأهل الأفارقة لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف علاء السيد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد المصري، آلية تأهل المنتخبات الأفريقية إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، وسيلتقي مع منتخب أنجولا لتحديد متصدر المجموعة الأولى، مع العلم أن بطل المسابقة يتأهل مباشرةً إلى طوكيو.

وقال السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "يتأهل بطل أفريقيا مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو، على أن يخوض صاحبا المركز الثاني والثالث مرحلة تصفيات تُنظم في دول فرنسا وألمانيا والنرويج، الذين احتلوا مراكز متقدمة في ترتيب كأس العالم".

وأضاف: "مرحلة التصفيات تضم 3 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، بمشاركة أصحاب المركز الثاني إلى السابع في كأس العالم، بالإضافة لست منتخبات من القارات (2 من إفريقيا، 2 من أوروبا، 1 من أمريكا اللاتنية و1 من آسيا).

Advertisements

وأتم قائلا: "سيتأهل من مرحلة التصفيات في النهاية المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (6 منتخبات)".

وتقام مرحلة التصفيات خلال الفترة من 17 إلى 19 إبريل المقبل.

ويتأهل مباشرة إلى الأولمبياد كل من: الدولة المنظمة "اليابان"، بطل كأس العالم "الدنمارك"، بطل كأس الأمم الأوروبية، بطل كأس الأمم الأفريقية، بطل التصفيات الآسيوية "البحرين" وبطل أمريكا الجنوبية "الأرجنتين".

يُذكر أن 12 منتخبًا سيشاركون في منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2020 المقرر إقامتها في طوكيو باليابان، وذلك وفقًا للنظام الجديد لتأهل المنتخبات للأولمبياد.