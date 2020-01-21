أمير مرتضى منصور يكشف أهداف الزمالك من إعارة الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، كواليس موافقة مجلس الإدارة على إعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأندية أخرى، مؤكدًا أنه تتم بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة باتريس كارتيرون.

وكان الزمالك أعار كلا من حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "هناك سياسة ينتهجها مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصة لعدد من الناشئين وهم صغار في السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار".

Advertisements

وأضاف: "إعارة اللاعبين تأتي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول أيضًا".

وتابع: "أتوقع من هؤلاء اللاعبين تقديم أداء متميز والظهور بشكل طيب مع فرقهم خلال مدة الإعارة لأنهم لاعبون على مستوي عال، ويمتلكون الفرصة لإثبات أنفسهم والعودة مرة أخرى للزمالك".

وعن عامل الضغط على الناشئين خاصة أنهم سيتواجدون بفرق في مراكز ليست متقدمة بالدوري الممتاز، رد أمير مرتضى قائلا: "العكس هو الصحيح، هذا لا يمثل ضغطا عليهم لأنهم لاعبون تربوا في الزمالك ومعتادون على اللعب تحت ضغوط، الأمر سيكون طبيعيًا بالنسبة لهم".

وأتم المشرف العام على الكرة بالزمالك قائلا: "أتمنى التوفيق للاعبين الصغار والعودة مجددًا للزمالك لأنهم مستقبل الفريق الأول، بالإضافة إلى أنه ليس لدى الإدارة مانع لخروجهم مرة أخرى للإعارة بعد نهاية الموسم إذا أتيحت الفرصة لأحدهم لإثبات نفسه والمشاركة بشكل أكبر".