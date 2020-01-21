ملف الإثنين.. مصر تتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا لليد.. وريال مدريد يعلن ضم موهبة برازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

الاتحاد السكندري يصعق طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

فاز فريق الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب الفريق العسكري.

رسميًا.. ريال مدريد يعلن ضم موهبة برازيلية جديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حسم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بتعاقده مع البرازيلي الشاب راينير كارفاليو قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

الأهلي يعلن موعد فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلي

حدد النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء موعدًا لفتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل.

منتخب مصر للشباب في مجموعة قوية بكأس العرب

اسفرت قرعة كأس العرب الودية عن وقوع المنتخب المصري للشباب بقيادة المدرب ربيع ياسين في مجموعة قوية.

وادي دجلة يفوز على أسوان ويرتقي 4 مراكز بالدوري

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حقق فريق وادي دجلة فوزا عريضا على نظيره أسوان، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بالدوري.

الأهلي يوافق على عرضي أزارو وجيرالدو.. وخطوة وحيدة تفصل إتمام الصفقتين

أكد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على انتظارهم لحسم المغربي وليد أزارو موقفه من عرض الاتفاق السعودي.

مصر تتأهل رفقة أنجولا إلى قبل نهائي أمم أفريقيا

حجز منتخب مصر لكرة اليد مكانا في الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا لكرة اليد المقامة حاليًا في تونس، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

كارتيرون يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بدء المران.. ومواصلة تأهيل جنش وعبد الله جمعة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

القيعي يتحدث عن مصير صالح جمعة مع الأهلي وتصريحات فايلر ورحيل أزارو

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق يمتلك عروضاً من أندية كبيرة، مشيرا الى أن هناك لاعب أجنبي سيخرج من الفريق "معاراً"، من أجل قيد السنغالي أليو بادجي.

المصري محمد صفوت يخسر أمام منافسه الفرنسي في أستراليا المفتوحة للتنس

تلقى المصري محمد صفوت خسارة في مباراته أمام الفرنسي جريجوري باريري في بطولة استراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.