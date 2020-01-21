الخليج 365 يكشف.. كيف دفع الزمالك 15 مليون جنيه لقيد كاسونجو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نجح نادي الزمالك في قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو في قائمته المحلية، على الرغم من وجود مديونيات عليه لصالح اتحاد الكرة المصري.

مصدر مسؤول في اتحاد الكرة -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الزمالك قام بسداد مبالغ مالية بأكثر من طريقة قبل قيد اللاعب.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتحويل مبلغ مالي سابق للزمالك عن طريق اتحاد الكرة، يصل إلى 500 ألف دولار.

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وحصل اتحاد الكرة على المبلغ المرسل للزمالك من الكاف، قبل أن يحصل على مبلغ مالي آخر نقدي وصل إلى مليوني ونصف المليون جنيه مصري.

وكان يستحق للزمالك لدى اتحاد الكرة، مبالغ مالية أخرى من حقوق تسويقية تخص مسابقة كأس مصر، حيث لم يحصل عليها ودخلت إلى خزينة الاتحاد ضمن المديونيات.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة كان يستحق لدى الزمالك ما يصل إلى 15 مليون جنيه مصري، تم سدادهم قبل قيد اللاعب بالطرق التي عددها المصدر.