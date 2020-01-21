طارق يحيى يعلن عبر الخليج 365 استقالته من تدريب طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، استقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة عقب الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف في الدوري.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه قدم استقالته لمسؤولو الفريق، واعتذر عن استكمال المهمة الفنية عقب سلسلة النتائج السيئة.

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وأوضح، ان السبب وراء تقديم الاستقالة، هو أن الفريق يعاني من سوء توفيق كبير عقب مباراة الزمالك، مؤكدا أنه يفعل كل شيء مع اللاعبين ولكن في النهائية يفتقد الفوز.

وأشار إلى أنه قدم استقالته ولكن لم يتم الرد عليه سواء بالقبول أو الرفض عقب المباراة.

يذكر أن طارق يحيي خاض مع الطلائع 12 مباراة حقق خلالهما الفوز في ٣ مباريات وتعادل في ٣ مباريات وهزم في 6 مباريات.