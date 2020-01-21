الليلة.. تشيلسي يواجه آرسنال ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الانجليزي

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات، التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وأهمها مباراة مسيرة تعرف باسم ديربي لندن التي تجمع بين فريقي تشيلسي وأرسنال.

وفي التقرير التالي سنعرض عليكم ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق مبارايات اليوم:-

في الصدارة يأتي فريق ليفربول الإنجليزي برصيد 64 نقطة بعد أن خاض 22 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي محققا بهم العلامة الكاملة بدون خسارة، ويبقي له لقاء مؤجل أمام وست هام يونايتد.

أما في مركز الوصيف يأتي مانشستر سيتي برصيد 48 نقطة بعد ان خاض 23 لقاء خلال بطولة الدوري الإنجليزي ، وسيخوض مباراته ال24 اليوم الثلاثاء أمام شيفيلد يونايتد.

وفي المركز الثالث يأتي فريق ليستر سيتي برصيد 45 نقطة بعد ان لعب 23 مبارة خلال بطولة الدوري الإنجليزي، كما فشل في جني ثلاث نقاط ثمينه في مباراته السابقة التي سقط فيها امام برينلي بثنائية مقابل هدف.

ثم في المركز الرابع ياتي فريق تشيلسي برصيد 39 نقطة بعد ان خاض 23 لقاء في البريميرليج، ومنتظرا جني ثلاث نقاط اليوم مباراة ديربي لندن أمام أرسنال.

ويحتل مانشسيتر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعهم من 23 لقاء

بالبطولة، وذلك بعد ان فشل في جني 3 نقاط بعد هُزم بثنائية في مباراته السبت الماضي امام ليفربول .

وفي المركز السادس يأتي فريق وولفرهامبتون متساويا في عدد النقاط مع مانشيستر يونايتد برصيد 34 نقطة الذي سبقه فب الترتيب لفارق الأهداف .

ويليه في المركزالسابع فريق شيفيلد يونايتد، برصيد 33 نقطة بعد أن خاض 23 لقاء في البريميرليج، منتظرا نتيجه مباراته اليوم الثلاثاء أمام مانشستر سيتي .

وفي المركز الثامن يأتي فريق توتنهام هوتسبير برصيد 31 نقطة بعد أن خاض 23 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم في المركز التاسع يأتي كريستال بالاس برصيد 23 نقطة ، بعد أن خاض 23 لقاء في البريميرليج، ومنتظرا نتيجه لقاءه اليوم أمام ساوثهامبتون.

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وفي المركز العاشر يأتي فريق أرسنال برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة بالدوري، ويأتي باحثا عن زياده رصيده من الأهداف في مباراته اليوم أمام تشيلسي. ويحتل المركز الحادي عشر فريق إيفرتون برصيد 29 نقطة متساويا مع فريق أرسنال في النقاط الذي سبقه في

ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف، ويبحث برايتون عن تعزيز رصيده من النقاط في مباراته مساء اليوم الثلاثاء أمام بورنموث.

ثم في المركز الثاني عشر يأتي فريق نيزكاسل يونايتد برصيد 29 نقطة ، بعد أن خاض 23 لقاء خلال البريميرليج ، وعلي الرغم من تساويه في عدد النقاط مع أرسنال وإيفرتون إلا أنه سجل عدد أقل منهم في الأهداف حتي الأن.

وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق ساوثهامبتون برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 23 لقاء خلال الدوري الإنجليزي .

أما في المركز الرابع عشر يأتي فريق بيرنلي برصيد 27 نقطة ، خلال 23 لقاء لعبهم في البريميرليج بالموسم الحالي.

وفي المركز الخامس عشر يأتي فريق 25 نقطة ، من 23 لقاء لعبهم ببطولة الدور الإنجليزي. ثم في المركز السادس عشر يأتي فريق وست هام يونايتد برصيد 23 نقطة، من 22 لقاء لعبهم في البريميرليج، ويبقي له لقاء مؤجل أمام متصدر البطولة ليفربول.

وفي المركز السابع عشر يأتي فريق واتفورد برصيد 23 نقطة ، جمعهم خلال 23 مباراة خاضها بالبريميرليج.

أما في المركز الثامن عشر يأتي فريق أستون فيلا الذي يلعب في صفوفه المصرييان محمود حسن تريزيجيه و أحمد المحمدي ، برصيد 22 لقاء ، جمعهم خلال 23 لقاء بالبريميرليج.

وفي المركز التاسع عشر و القبل الأخير ياتي فريق بورنموث برصيد 20 نقطة ، خلال 23 لقاء خاضها بالدوري الإنجليزي.

وفي المركز الأخير يأتي فريق نوريتش سيتي متزيلا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعها خلال 23 لقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.د