موعد مباراة أستون فيلا و واتفورد بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق أستون فيلا الذي يلعب في صفوفه نجما المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه و أحمد المحمدي، لإستضافة نظيره واتفورد مساء اليوم الثلاثاء، في المبارة التي تجمع بينهما علي ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي. موعد مباراة أستون فيلا و واتفورد بالدوري الإنجليزي. Advertisements ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره واتفورد مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تنطلق في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقييت أبوظبي. القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا و واتفورد:- واتفورد:- ويمكنكم متابعة لقاء أستون فيلا و واتفورد مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4

ويدخل فريق قستون فيلا المباراة وفي جعبته 22 نقطة محتلا المركز الالثامن عشر بتريب الدوري الإنجليزي، بينما يأتي واتفورد محتلا المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة ، بعد أن خاض كلا الفريقين 23 لقاء ببطولة البريميرليج.

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