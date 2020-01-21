أشرف صبحي يشارك في اجتماع قطاع التربية الرياضية بالأعلى للجامعات

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، والذى يترأسه الدكتور كمال درويش، وأمانة الدكتور حسين السمرى.

ويضم 11 خبيراً فى المجالات الأكاديمية فى مجال التربية الرياضية، وعمداء كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية وعدد من الخبراء فى المجال الرياضى‪.‬

ويهدف اجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات لعرض تصورات اللائحة الأكاديمية الموحدة لكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية، والتى يصل عددها إلى 27 كلية تغطى كافة محافظات مصر.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن المرحلة

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الحالية تشهد فكر وتطلعات مختلفة خاصة بالرياضة على كافة مستوياتها التقنية والاستراتيجية ضمن خارطة سياسية تتفق مع رؤية الدولة وتحدياتها المختلفة، مشيراً إلى أن كل ما يتعلق بالرياضة حالياً يتم وفق قرارات مدروسة على أعلى مستوى‪ .‬

واضاف وزير الشباب والرياضة أن أسلوب أداء وزارة الشباب والرياضة يتم بتخطيط وتنفيذ يتوافق مع احتياجات ومتطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وواقع الخريطة الرياضية المصرية، مشيراً إلى الربط المتميز فى ذلك المجال بين وزارة

الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وقطاع التربية الرياضية بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 والهدف الاستراتيجى الخاص ببناء الإنسان المصرى وما يتعلق بممارسة النشء والمواطن المصرى للرياضة من مبادرات تنفذها وزارة الشباب والرياضية كالرياضة اسلوب حياة، والصحة العامة بالاضافة إلى رياضة البطولة ومشاركة القطاع فى اختيار الكوادر العلمية بالمشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

كما أعلن الوزير استعداده للدعم المادي في اى دراسات لتطوير لوائح الكليات وفد عدد د اشرف مجالات رياضية عدة للارتقاء بالرياضة المصرية بالتعاون مع قطاع التربية الرياضية وفتح آفاق المستقبل للحاضر في هذه المجالات المستحدثة عالمية ومواجهة التحدى للمؤسسات خارج كليات التربية الرياضة تقدم برامج متميزة مواكبة للتطور العالمي