ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة مثيره بين فريق نابولي الذي يستضيف نظيره لاتسيو علي ملعب ساو باولو، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا:-

ويستضيف فريق نابولي نظيره لاتسيو،

في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحاية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو بربع نهائي كأس إيطاليا:-

ويمكنكم متابعة لقاء نابولي ولاتسيو مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشة قناة الإيطاليةRai 1 يذكر أن لاتسيو قد تأهل للدور الربع النهائي ، بعد أن فاز علي نظيره كريمونيزي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بينما صعد نابولي إلي نفس الدور من البطولة بعد أن فاز علي نظيره بيروجيا بثائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما في نفس اليوم.