موعد مباراة مانشيستر سيتي وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية مباراة مثيره لفريق مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المبارة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب برامال لين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويسعي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن زيادة رصيد فريقه من النقاط الذي احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي

برصيد 48 نقطة ، بفارق 16 عشر نقطة عن متصدر البريميرليج ليفربول

كما يسعي شيفيلد يونايتد بقياده مديره الفني كريس وايلدر لزياده رصيده من النقاط ، ويحصد شيفيلد 33 نقطة محتلا المركز السابع برصيد 33 نقطة، باحثا عن الفوز في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي ليتفوق

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علي وولفرهامبتون الذي يحتل المركز السادس حتي الأن برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي:-

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا علي نظيره شيفيلد يونايتد، في المباراة التس ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد:- ويمكنكم متابعة لقاء مانشستر سيتي و شيفيلد يونايتد مساء اليوم عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1