ألعاب القوة ينظم بطولة اختراق الضاحية للهواة والمحترفين

يستعد الاتحاد المصري لألعاب القوي لتنظيم بطولة اختراق الضاحية للهواة والمحترفين يوم 25 يناير الجاري في مركز شباب الجزيرة. في مركز شباب الجزيرة. ومن المقرر ان يشارك خلالها العديد من اللاعبين والهيئات من اللاعبين والهيئات الرياضية ومن المقرر ان يستضيف المركز الاوليمبي بالمعادي بطولة الجمهورية تحت 14 عام في الـ 30 من يناير الجاري.

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