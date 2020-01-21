إتحاد ألعاب القوى ينظم بطولة الجمهورية تحت 14 عام

ينظم الاتحاد المصري لألعاب القوي بطولة الجمهورية تحت 14عام، والمقرر ان تقام بمركز شباب الجزيرة بالمعادي يوم 30 يناير الجاري وحتي يوم 31. يناير الجاري وحتي يوم 31. ومن المقرر ان يشارك خلالها العديد من الهيئات الرياضية واللاعبين. يذكر ان الاتحاد المصري لالعاب القوي من المقرر ان ينظم بطولة الضاحية للهواة والمحترفين بمركز شباب الجزيرة في الخامس والعشرين من يناير الجاري.

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