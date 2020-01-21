موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول بمشاركة محمد صلاح.. والقنوات الناقلة

يستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول الخميس المقبل لمواجهة وولفرهامبتون، على ملعب مولينو في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي، ويدخل اللقاء منتشيًا بعد إنتصاره الأخير أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليرفع الريدز نظيره إلى 64 نقطة مواصلاً إبتعاده بالصدارة، عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، ليرفع الفارق إلى 16 نقطة، ومازالت هناك مباراة مؤجلة لزملاء محمد

صلاح.

ويبحث المدير الفني يورجن كلوب عن الحفاظ على انتصارات الفريق وتجنب فقدان أي نقاط في الفترة الحالية، حتى يتمكن من حسم بطولة الدوري بشكل رسمي، وإستعادة اللقب الغائب عن خزائن ليفربول منذ موسم 1989/1999.

ويدرك فريق لفربول صعوبة مواجهة وولفرهامبتون خاصة إنه من الفرق العنيدة، وتمكن من الفوز على مانشستر سيتي مرتين في

الموسم الحالي، كما أن مباراة الفريقين في الدور الأول إنتهت بفوز صعب للريدز بهدف دون رد سجله السنغالي ساديو ماني.

وعلى الجانب الأخر فإن وولفرهامبتون يحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي معولاً على نجمه الإسباني اداما تراوري

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول

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تنطلق مباراة وولفرهامبتون وليفربول في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،

والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والثانية عشر منتصف الليل مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي