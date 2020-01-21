أمير مرتضى يتحدث عن أهداف الزمالك من إعارة الناشئين

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس موافقة مجلس الإدارة اعارة بعض اللاعبين من قطاع الناشئين لأنديه أخرى مثل حسين فيصل وهاني رشدي لفريق طنطا، ويوسف اسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي لأسوان.

أكد المشرف العام على الكرة أن هناك سياسة بالنادي منذ الموسم الماضي وهي منح الفرصه لعدد من الناشئين وهم صغيرو السن لاكتساب الخبرات وحساسية المشاركة مع الكبار،

موضحا أن هذا يأتي بالتنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني للفريق الاول أيضا.

أشار أمير إلى انه يتوقع من هؤلاء اللاعبين تقديم اداء متميز والظهور بشكل طيب مع فرقهم خلال مدة الإعارة لأنهم لاعبون علي مستوي عالٍ، ويمتلكون الفرصة لاثبات أنفسهم والعودة مرة اخرى للزمالك.

وعن عامل الضغط علي الناشئين

خاصة انهم سيتواجدون بفرق في مراكز ليست متقدمة بالدوري الممتاز، فقد شدد أمير مرتضى على أن العكس هو الصحيح، مشيرا إلى أن هذا لايمثل ضغطا عليهم لانهم لاعبون تربوا في الزمالك ومعتادون علي اللعب تحت ضغوط والامر سيكون طبيعيا بالنسبة لهم.

وأتم أمير مرتضى فى تصريحات للموقع الرسمي بأنه يتمني التوفيق للاعبين الصغار والعودة مجددا للزمالك لانهم مستقبل الفريق الأول، بالاضافة الى انه ليس لدي الإدارة مانع لخروجهم مرة اخري للاعارة بعد نهاية الموسم، اذا اتيحت الفرصة لاحدهم لاثبات نفسه والمشاركة بشكل أكبر.

