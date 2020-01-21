ساري يصف رونالدو بـ "الوحش" وصاحب الحل لـ 100 مشكلة بالفريق

علق المدير الفني ليوفنتوس ماوريتسيو ساري، على أداء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة.



وتخلص رونالدو من مشاكل الركبة التي أزعجته في وقت مبكر بالموسم، ونجح في تحقيق رقم مميز، أمس الأحد، بالتسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإيطالي، حين هز الشباك مرتين في الفوز 2-1 على بارما.



ورفع رصيده الآن إلى 16 هدفا بالدوري هذا الموسم منها 11 في آخر سبع مباريات، وساعد يوفنتوس على التفوق في الصدارة بفارق 4 نقاط في رحلته نحو اللقب التاسع على التوالي.



وقال ساري: "أحيانا يتسبب رونالدو في مشكلة بسيطة تتعلق بتنظيم اللعب، لأنكم تعرفون أنه بطل داخل الفريق، ويجب تصميم خطة حوله لكنه في نفس الوقت يحل 100 مشكلة".



وأضاف: "يجب أن يكون واضحا أن كل شيء يدور حوله".



وبسبب كل الألقاب التي حققها والأرقام القياسية التي لا تضاهى، يرى البعض أن رونالدو يبدو متعجرفا وتشير لغة جسده إلى الانزعاج عندما لا يجد دعما كافيا في الملعب أو لقلة خبرة بقية الزملاء.



كما يصر على تسديد كل ركلات الجزاء والركلات الحرة رغم سجله المتواضع، ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فإنه لم يسجل من ركلة حرة حتى الآن في موسم ونصف مع يوفنتوس.



ولم يبد رونالدو سعيدا في مرحلة سابقة هذا الموسم عند استبداله في الدقيقة 55 في مباراة ضد ميلان وانفعل أمام ساري قبل أن يتجه مباشرة نحو نفق الملعب.



لكن ساري، قال إن "كل هذا بات من الماضي". وأضاف: "نجح في التعافي من الآلام وأصبح يتدرب بشكل منتظم ويمر بحالة بدنية رائعة".



واستطرد: "أعتقد أن الأمر متعلق بالحالة البدنية والذهنية. وتسجيل الأهداف بشكل متكرر يعني أنه يثق في نفسه وهو في أفضل حالاته الآن. إنه وحش يتغذى على الأهداف".