رياضة | موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، حول القاهرة لمتابعة قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.
موعد قرعة تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة
تقام قرعة كأس العالم لقارة إفريقيا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت جرينتش، وستذاع القرعة التى ستقام فى أحد فنادق القاهرة على قناة On Sport HD.
تصنيف المنتخبات قبل قرعة كأس العالم
التصنيف الأول :
مصر، السنغال، تونس، نيجيريا، الجزائر، المغرب، غانا، الكاميرون، مالي والكونغو الديمقراطية.
التصنيف الثانى :
بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، غينيا، أوغندا، كاب فيردي، الجابون، بنين، زامبيا، الكونغو
التصنيف الثالث :
مدغشقر، موريتيانيا، ليبيا، موزمبيق، كينيا، إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، النيجر، ناميبيا، غينيا بيساو.
التصنيف الرابع :
مالاوي، أنجولا، توجو، السودان، رواندا، غينيا الاستوائية، تنزانيا، إثيوبيا، ليبيريا، جيبوتي.
نظام الصعود لكأس العالم
يقسم ال 40 منتخب على 10 مجموعات يصعد أوائل المجموعات ثم تقام قرعة أخري على حسب تصنيفهم أول وثان ليصبح هناك 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 5 منتخبات للمونديال الذى سيقام بقطر 2022.
وسيحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطنى قرعة تصفيات المونديال ممثل عن الجهاز الفنى للفراعنة الذى يقوده حسام البدري.