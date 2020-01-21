رياضة | رضا سيكا: طارق سليم كان يتمنى ضمي للأهلي.. واختيار البدري للمنتخب "غير موفق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رضا سيكا: طارق سليم كان يتمنى ضمي للأهلي.. واختيار البدري للمنتخب "غير موفق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدر رضا سيكا لاعب الاسماعيلي والزمالك السابق، أنه تلقى العديد من العروض للعمل كمحلل في مباريات الدوري عبر الفضائيات.

وقال سيكا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : " الاستديوهات التحليلية لا تقول كلمة واحدة صحيحة عن نادي الزمالك.

وتابع أنه فوجئ بأوتوفيستر المدير الفني للزمالك في ذلك الوقت يبلغه بالمشاركة في مباراة الأهلي رغم حاجته لعمل "تنظيف" في الغضروف.

وأضاف خالد الغندور لاعب الزمالك في ذلك الوقت تولى مهمة المترجم في جلسة تعارف بيني وبين أوتوفيستر بسبب غياب المترجم.

واكمل: طارق سليم انتظرني من أجل مصافحته قبل مباراة الأهلي والزمالك "6/1"، مؤكدا أن طارق كان يتمنى ضمي للأهلي في ذلك الوقت.

وانتقل للحديث عن الاسماعيلي قائلا : على الجمهور دعم الفريق في المباراة المقبلة امام الاتحاد السكندري بالبطولة العربة.

وأتم أن من اختار حسام البدري لتدريب المتخب لا يحب مصر، اختيار غير موفق.