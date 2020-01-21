رياضة | الاتحاد السكندري يفاوض المقاصة من أجل ضم محمد ابراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يفاوض المقاصة من أجل ضم محمد ابراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن تفاصيل مفاوضات زعيم الثغر مع مصر المقاصة لضم محمد ابراهيم في يناير.

وقال ابراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "بالفعل نتفاوض مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم في يناير الجاري واللاعب رحب بالانضمام لنا.

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وانتقل للحديث عن مباراة زعيم الثغر امام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية قائلا: مباراة كانت معقدة بشكل كبير، المنافس نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول.

واردف: هدف أكوي سهل من مهمة الاتحاد أمام طلائع الجيش، فهو لاعب مميز وقائد منتخب أوغندا والتصويب من نقاط قوته.

وانتقل للحديث عن مواجهة الاسماعيلي بالبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل قائلا: لدينا عزيمة وإصرار لتخطي هذه المباراة، فوز المنافس علينا في المباراة الاولى جاء عكس سير المباراة.