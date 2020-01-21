رياضة | طنطا ضد الجونة .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا ضد الجونة .. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يشهد ستاد طنطا الرياضي بمدينة طنطا اليوم الثلاثاء 21 يناير مواجهة هامة بين فريق طنطا وضيفه الجونة، في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

واجه الفريقان خلال الجولة الماضية قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، حيث إستضاف الجونة بملعبه بالغردقة فريق الزمالك ولفى هزيمة بهدفين دون رد، بينما خسر طنطا أمام مضيفه الأهلي بخماسية نظيفة بملعب القاهرة الدولي، ويسعى الفريقان للبحث عن فوز جديد يحسن من وضعيتهما في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتكمن أهمية المباراة في موقف الفريقين المتأزم في جدول الدوري الممتاز، حيث يحتل طنطا المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من خلال 13 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات وتعادل في سبع لقاءات وهو أكثر أندية الدوري تحقيقاً للتعادل، سجل 11 هدفاً وسكنت شباكه 19 هدفاً.

على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من 13 مباراة، بواقع ثلاث إنتصارات ومثلها تعادلات و7 هزائم، سجل 9 أهداف ومنيت شباكه بـ 19 هدفاً وهو أضعف هجوم بين أندية الدوري الممتاز.

موعد مباراة طنطا ضد الجونة والقنوات الناقلة تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 21 يناير في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الرابعة والنصف بتوقيت أبو طبي، الثانية عشرة والنصف بتتوقيت جرينتش، وتنقل على الهواء مباشرة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

التشكيل المتوقع لمباراة طنطا ضد الجونة من المتوقع أن يبدأ أيمن المزين المدير الفني لطنطا مباراة الجونة بالأسماء التالية. Advertisements



حراسة المرمى: علي فرج خط الدفاع: إيهاب سمير – سليمان عبدربه – محمد العشري – محمود منصور خط الوسط: محمد فرج – حسام غالي – وليد عادل خط الهجوم: أحمد فهمي – أحمد الألفي – محمد ماجد أونوش.