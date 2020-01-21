رياضة | شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف مفاجآت جديدة بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات عروض صالح جمعة لاعب الأهلي التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"صالح جمعة ليس لديه أي عروض عربية، ولكنه يملك عروض محلية".

وأضاف :"صالح جمعة وضع مقابل مادي معين لأي ناد يرغب في التعاقد معه، وهو مبلغ كبير للغاية".

وتابع :"النادي الإسماعيلي تراجع عن انضمام اللاعب بسبب طلباته المادية الكبيرة".

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وواصل :"في حالة عدم احترام صالح جمعة لموهبته ستكون أيامه معدودة ومحدودة وعليه إعادة حساباته مرة أخرى".

وزاد :"كلمة رينيه فايلر أمس كانت قاسية عندما قال أتمنى له التوفيق بعيدا عن النادي الأهلي".

وأتم حديثه :"لدينا نماذج كبيرة رائعة ونماذج أخرى، نتمنى له التوفيق والنجاح في النادي الذي سيلعب له لأن موهبة مثله خسارة أن لا تتواجد في الملاعب".