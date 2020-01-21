رياضة | أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد الإثنين: الريال يحسم أولى صفقاته الشتوية.. 80 مليون يورو لضم الصفقة الكبرى.. حقيقة انضمام فان دي بيك إلى الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 20 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إعلان الملكي ضم البرازيلي الشاب رينير خيسوس نجم فلامنجو البرازيلي رسميًا.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- فان دي بيك يوضح حقيقة انضمامه لريال مدريد

وضح نجم الوسط الدولي الهولندي ولاعب نادي أياكس أمستردام دوني فان دي بيك موقفه من شائعات إنضمامه لفريق ريال مدريد الإسباني.

ونفى فان دي بيك إبرامه إتفاق مع ريال مدريد للإنضمام إليه في الصيف المقبل، مؤكداً على عدم وجود شئ رسمي حتى اللحظة بشأن إنتقاله لريال مدريد.

وصرح دي بيك لوسائل الإعلام، في تصريحات تناقلها موقع جول العالمي قائلاً: " لم يتغير أي شئ هذا الموسم، لا يوجد شئ رسمي حتى الآن، لا يوجد أي عرض من ريال مدريد".

وتابع: " ريال مدريد فريق عظيم ورائع، كذلك أياكس، كي شئ يسير على ما يرام معي في أياكس".

وواصل: " ريال مدريد ومانشستر يونايتد فريقان رائعان، لا أريد المفاضلة بينهما، وأي لاعب يتشرف بالإنضمام لهما".

- ريال مدريد يضم صفقة من العيار الثقيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم رسمياً ضم نجم الوسط البرازيلي الشاب ولاعب فريق فلامينجو رينير خيسوس.

ونشر النادي الملكي خبر إنضمام رينير على الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

بلغت قيمة الصفقة 35 مليون يورو، حيث سيرتبط بعقد لمدة خمس سنوات ونصف مع ريال مدريد، ينتهي بحلول صيف عام 2026.

وأثار رينير إعجاب مسئولي ريال مدريد في الفترة الماضية، لا سيما بعد آدائه المتميز رفقة فريقه البرازيلي في مشوار الحصول على بطولة كوبا ليبرتادوريس 2019 على حساب ريفير بليت الأرجنتيني.

وبدأت المفاوضات مع رينير منذ حوالي شهر عقب إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية في قطر نهاية العام المنصرم، والتي حل خلالها فلامينجو في المركز الثاني خلف ليفربول.

أخبار ريال مدريد

- إنتر ميلان يطارد نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير إسبانية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي مازال مصراً على ضم نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن مدرب الفريق أنطونيو كونتي يرغب في ضم مودريتش في يناير الجاري، لتدعيم وسط النيرادزوري في الموسم الحالي.

وينتهي تعاقد مودريتش صاحب الـ 34 عاماً مع النادي الملكي في صيف عام 2021، ويريد النادي الإيطالي إقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدماته.

وقام الإنتر بضم الإنجليزي أشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد منذ أيام قليلة، ويبدو في طريقه لضم الثنائي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنجليزي وأوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي.

وحاول النادي الإيطالي ضم مودريتش في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة ريال مدريد رفضت فكرة التخلي عن أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

- ريال مدريد يهزم برشلونة

فشل نادي برشلونة الإسباني في كسر هيمنة ريال مدريد على سوق الانتقالات الصيفية خلال شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية أن نادي برشلونة حاول إجهاض صفقة انتقال الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام إلى ريال مدريد لكن فشل في ذلك.

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وأشارت إلى أن إدارة برشلونة حول تعطيل مفاوضات أياكس وريال مدريد، وقدمت عرضا ماليا أكبر للحصول على خدمات فان دي بيك.

وكان ريال مدريد قد عرض 55 مليون يورو لشراء فان دي بيك، ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، قبل أن يتدخل البارسا بعرض مالي أكبر.

وكشفت عن إدارة أياكس أو فان دي بيك لم يغيرا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النادي الملكي، واعتبروا أن عرض برشلونة كأنه لم يكن.

- مانشستر يونايتد يستقر على بديل بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني تياجو ألكانتارا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط لضم ألكانتارا لكي يكون بديل للفرنسي بول بوجبا، والذي من المتوقع مغادرته قلعة الشياطين الحمر، في ظل وجود إهتمام من ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وأشارت تقارير ألمانية، لرفض صاحب الـ 28 عاماً لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري، ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج أسوار ملعب أليانز أرينا.

وينتهي تعاقد ألكانتارا مع البايرن في صيف عام 2021، وفي حال إصراره على الرحيل، فإن إدارة النادي البافاري ستقوم بالموافقة على بيعه، خشية خسارته فيما بعد دون مقابل.

وارتبط مانشستر يونايتد بنجم سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز في الشتاء الحالي، قبل أن تتوقف الصفقة لوجود خلافات مادية بين الناديين.

نشرة أخبار ريال مدريد

- هل يقترب نجم ريال مدريد من الرحيل ؟

أشارت التقارير إلى أن البرازيلي مارسيلو كان أحد مفاتيح ريال مدريد الهجومية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو ولكن النجم البرازيلي كان يُعاب عليه ضعفه في الدفاع وخاصة أمام الخصوم الكبيرة. وأنه مع تراجع مستوى مارسيلو كثيراً في الموسم الماضي، جعل المدرب سولاري يعتمد على سيرجيو ريجليون واستمر تراجع مستوى النجم البرازيلي أثناء المباريات هذا الموسم.

ونوهت التقارير الصحفية أن مارسيلو عاد للمشاركة من جديد أمام أشبيلية ولكنه لم يقدم الإضافة الهجومية المعتادة كما كان نقطة ضعف الفريق على المستوى الدفاعي مما جعل زيدان يستبدله بميندي.

وذكرت التقارير أن النجم الفرنسي ميندي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي وعلى الرغم من بدايته الصعبة وبعض الإصابات التي تعرض لها أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة زيدان في الفترة الماضية بسبب آداؤه الرائع.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما أصبحً في طريقه ليكون الظهير الأيسر الأساسي في تشكيلة ريال مدريد لسنوات طويلة، حيث يقدم آداء دفاعي مثالي للغاية ويساهم بشكل جيد من الناحية الهجومية.

- ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة على رأسها ريال مدريد.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد رصد 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات تيمو فيرنر في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يستهدفان التعاقد مع فيرنر وذلك بسبب الآداء الذي يقدمه فيرنر مع لايبزيج هذا الموسم.

- فينيسيوس يثبت خطأ وجهة نظر زيدان

أشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان قرر إبقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء والدفع برودريجو كما اعتاد أن يفعل في معظم المباريات لكن رودريجو لم يقدم آداء جيد مما اضطر المدير الفني الفرنسي للدفع بفينيسيوس في الدقيقة 61.

وكشفت التقارير أن فينيسوس أظهر خطأ زيدان المدير الفني لريال مدريد بتجاهله وأنه على الرغم من أنه خاض 30 دقيقة فقط إلا أنه تفوق على مواطنه وزميله رودريجو الذي شارك لمدة ساعة كاملة ولم يقدم المستوى المطلوب، حيث خلق خطورة على دفاعات إشبيلية منذ لحظة دخوله وكاد أن يسجل ويصنع في أكثر من لقطة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن فينيسيوس قام بمراوغتين ناجحتين أثناء فترة تواجده على أرض الملعب كما أنه صنع فرصتين سانحتين للتسجيل أيضاً لم يتم استغلالهما بالشكل المطلوب عدا أنه أطلق تسديدة واحدة على المرمى.

وأكدت التقارير الصحفية أن رودريجو قام بمراوغتين في الساعة التي خاضها ولم يصنع أي فرصة مؤكدة للتسجيل ولم يسدد أي كرة على المرمى وحتى في الجانب الدفاعي لم يكن له أي دور يذكر فلم يشتت أي كرة من هجوم أشبيلية بينما استخلص فينيسيوس كرة واحدة في نصف المدة فقط.