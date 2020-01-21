رياضة | أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. حقيقة ضم نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الإثنين: حسم موقف نجم الفريق من الرحيل.. حقيقة ضم نجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 20 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها تحديد موقف النادي من ضم نجم الأهلي وحسم موقف نجم الفريق من الرحيل واقتراب حل أزمة النادي مع اتحاد الكرة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

بعد قيد كاسونجو.. تطورات جديدة لحل أزمة الزمالك واتحاد الكرة

أعلن نادى الزمالك اليوم عن قيد مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو، فى قائمة الفريق للموسم الجاري ليشغل المكان المتبقي فى قائمة الأبيض خلال فترة القيد الشتوي الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن نادى الزمالك توصل لحل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مديونات النادي لدي الجبلاية من أجل قيد كاسونجو.

ضربة قاضية لأحلام مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

تأكد غياب تريسور مبوتو مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي عن مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن المتحدث الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولي تخلف اللاعب عن السفر إلى مصر بسبب بعض المشاكل الصحية التي يتعرض لها، حيث من المقرر ان تصل بعثة بطل الكونغو إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحسم مصير إمام عاشور

حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم تجاه إمام عاشور لاعب الفريق بعد العروض التي وصلت إليه في الفترة الأخيرة.

ورفض الزمالك رحيل إمام عاشور وجاء قرارهم بالتمسك ببقاء اللاعب وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.

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الزمالك يفجر مفاجأة في وجه خالد بوطيب

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ودخل بوطيب قائمة الترشيحات في وقت سابق للرحيل عن الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة لكن إدارة الفريق الأبيض أجلت رحيله.

أخبار نادي الزمالك اليوم

أمير مرتضى يوضح موقف الزمالك من ضم أزارو

أوضح المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ، أمير مرتضى، موقف فريقه بعض تداول أخبار ان القلعة البيضاء تسعى من أجل ضم المهاجم المغربي وليد أزارو ، لاعب الأهلي ، وذلك خلال الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال أمير : " بالطبع وليد أزارو لاعب جيد، لكن كل مانشر عن دخولنا في مفاوضات مع اللاعب غير صحيح ، مؤكداً أن الزمالك يضم الفريق افضل اللاعبين".

كارتيرون يعالج أخطاء الزمالك قبل موقعة مازيمبي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ةالزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاءت الجلسة بحضور الثنائي سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مدربا الفريق، من أجل شرح بعض النقاط الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران حيث منح اللاعبين بعض النصائح الفنية بالإضافة إلى شرح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية تلافيها.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.