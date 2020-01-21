رياضة | رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع مبوانا ساماتا لمدة 4 مواسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أستون فيلا يتعاقد مع مبوانا ساماتا لمدة 4 مواسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم التنزاني مبوانا ساماتا قادمًا من نادي جينك البلجيكي وبعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي خبر التعاقد مع المهاجم التنزاني عقب اجتيازه للفحوصات الطبية التي أجريت عليه لتدعيم هجوم الفريق.

وسيعوض مبوانا ساماتا البرازيلي ويلسي والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي سيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم.

ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة التعاقد مع مبوانا ساماتا لكن تقارير صحفية في إنجلترا أشارت إلى أن الصفقة كلفت خزينة أستون فيلا مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني.