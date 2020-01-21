رياضة | خاص - منتخب الشباب يعلن المشاركة في كأس العرب تحت 20 سنة والفراعنة فى مجموعة صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - منتخب الشباب يعلن المشاركة في كأس العرب تحت 20 سنة والفراعنة فى مجموعة صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة عن مشاركة الفراعنة الصغار فى بطولة كأس العرب تحت 20 عام والتى ستقام فى السعودية فى الفترة من 17 فبراير القادم وحتى 5 مارس الجاري.

وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخب يقسم على 4 مجموعات، كل مجموعة تتكون من 4 فرق، وتُعد أبرز المنتخبات المشاركة كل من مصر، تونس، الجزائر، السعودية، الإمارات، موريتانيا، فلسطين، جيبوتي، جزر القمر.

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وتقع مصر ضمن مجموعة تضم كل من السعودية وفلسطين والجزائر.

وأكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عام فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن إحتكاك المنتخب واللاعبين فى ذلك البطولة سيكون مفيد للاعبين بشكل كبير فى إطار الإستعدادات لتكوين منتخب قوي.

وأضاف " ربيع ياسين" المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب قائلاً :" أنا محتاج مباريات كثيرة للوقوف على مستوي اللاعبين لذلك البطولة ستكون مفيدة خاصة وإننا سنواجه منتخبات قوية.