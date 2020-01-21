رياضة | رسميا.. طارق يحيى يرحل عن طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. طارق يحيى يرحل عن طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش باستقالته عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وخسر طلائع الجيش مساء اليوم أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار يحيى بتقديم استقالته من تدريب الفريق العسكري على خلفية النتائج السلبية للفريق تحت قيادته خلال الفترة الماضية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.