رياضة | طلعت يوسف: حققنا الأهم أمام الطلائع وسنقاتل في مباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: حققنا الأهم أمام الطلائع وسنقاتل في مباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف في تصريحات عقب نهاية المباراة :"أشكر اللاعبين على المستوى والروح والتزامهم في التكتيتك".

وتابع :"الشوط الأول كان هناك تباين في الأداء بين الشوطين ففي الشوط الأول كنا الأكثر هجوما على فريق الطلائع ".

وزاد :"بين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بخلق المساحات وتنفيذ الجمل المتفق عليها، وعندما أدينا بمستوانا نجحنا في إحراز الأهداف، وما يهم هو حصد النقاط الثلاث".

وأوضح :"مباراة اليوم هامة وهي استعداد قوي لمباراة الإسماعيلي المقبلة في البطولة العربية".

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وأردف :"أتمنى من الجميع أن يصبر على فريق الاتحاد السكندري وأن لا يحملها الكثير فهناك محطات سيحدث فيها إخفاق وأخرى إنجاز".

وأشار :"نحتاج لأكثر من موسم لكي يكون لدينا هيكل فريق، وعلينا الصبر حتى يكون لنا تطلعات وطموحات".

وحول التعاقد مع صفقات جديدة في يناير قال :"نجحنا في التعاقد مع مهاجم منتخب ليبيا ولا يزال هناك صفقة أو اثنين أخرين".

وعن مواجهة الإسماعيلي في المباراة المقبلة بالبطولة العربية قال :"الصعود للدور الثاني في مباراة الإسماعيلي لا تزال الفرصة متواجدة، الجماهير قد تمثل الضغوط على الدراويش والفرص متساوية".

وأتم حديثه :"سنقاتل من أجل تخطي هذه المرحلة والصعود للدور المقبل من البطولة العربية".