انت الان تتابع ساني يفسخ عقده مع مكتب ديفيد باكهام.. رسالة إلى بايرن ميونيخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الألماني ليروي ساني

الإعلان عن فسخ نجم المنتخب الألماني ليروي ساني عقده مع وكالة النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام لتسويق اللاعبين، عزز طموح بايرن ميونيخ في الحصول على خدماته، كيف ذلك؟!

الحصول على خدمات مهاجم مانشستر سيتي الألماني ليروي سان من الأهداف الآنية التي سطرها فريق بايرن ميونيخ لكرة القدم. لكنه وإلى غاية اللحظة كان يصطدم المدافع عن لقب الدوري الألماني بالكثير من العراقيل.

الخطوة التي قام بها لاعب المنتخب الألماني الآن والمتمثلة في فسخ العقد المبرم بينه وبين وكالة تسويق اللاعبين المملوكة من قبل ديفيد بكهام (DB Ventures Limited)، أعادت الروح لآمال بايرن في الحصول على ساني الصيف القادم.

وكان موقع "شبورت 1" الألماني أول من أشاع الخبر، كاشفا أن الشركة تولت إدارة أعمال ساني ستة أشهر فقط، بل وذهب الموقع إلى أبعد من ذلك مرجحا أن هذه الخطوة قام بها ساني خصيصا للرحيل من مانشستر سيتي إلى بايرن.

يذكر أن ليروي ساني كان بالفعل على مشارف الرحيل إلى ميونيخ لولا الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن الملاعب لأسابيع طويلة. وخرج مدير الكرة بالنادي حسن صاليحميديتش عقب مفاوضات جرت وراء الكواليس إلى الإعلام، وتحديدا إلى موقع "بيلد" (في تقرير آخر)، معلنا وجود خلافات حول الأمر وعن نزاع حاصل بين اللاعب وإدارة أعماله.

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الملفت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، تعاقد الآن مع شركة (LIAN Sports) ليان سبورت. وهذه الشركة هي ذاتها التي تدير أعمال المدافع البافاري جيروم بواتينغ.

ويقول موقع "بيلد" في تقرير ثالث إن بايرن بدأ بالفعل محادثات مع مدير أعمال ساني الجديد فالي رمضاني. ورمضاني معروف من الشخصيات النافذة في سوق الانتقالات في السوق الأوروبية وليس في بوندسليغا فحسب.

وردّا على تقرير "بيلد" هذا ظهرت تقارير موازية نقلت عن مصادر مقربة من شركة فالي رمضاني أن "انتقال ساني إلى ميونيخ ليس أكيدا" بل أن المفاوضات عادت إلى مربعها الأول.

يذكر أن بايرن ميونيخ بحاجة شديدة إلى تعزيز صفوفه في خط الهجوم، وساني مطروح منذ مدة كخيار "أمثل".

وانتقل ساني في صيف 2016 إلى مانشستر سيتي قادما من شالكه بموجب صفقة بقيمة 30 مليون يورو، وعقده الحالي مع النادي الإنجليزي يتضمن شرطا جزائيا لا يقل عن 50 مليون يورو.