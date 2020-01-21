الامارات | المنتخب يصطدم ببطل الفلبين في انطلاقة «سلة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يصطدم ببطل الفلبين في انطلاقة «سلة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة، أمس، عن بداية صعبة للمنتخب الوطني في افتتاح النسخة 31 حين يواجه فريق «مايتي سبورت» الفلبيني بصالة نادي شباب الأهلي في دبي خلال الفترة من 23 يناير الجاري حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 11 من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

وجاءت نتائج القرعة متوازنة من حيث القوة بعد أن وضعت المنتخب في المجموعة الثانية بجوار وصيف نسخة العام الماضي فريق بيروت اللبناني، ومايتي الفلبيني، والنجم الرادسي التونسي، والاتحاد السوري، فيما جاء الرياضي اللبناني (حامل اللقب) في المجموعة الأولى بجوار مواطنه هوبس، والوثبة السوري في ظهوره الأول تاريخياً، وبطل الأندية العربية الاتحاد السكندري، وسلا المغربي، والجامعة الأميركية في دبي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر القرعة الرسمي، والكشف عن تفاصيل البطولة، الذي عقد في فندق غراند إكسيليسيور في دبي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا واتحاد كرة السلة، وممثلون عن الشركات الراعية للمنتخبات والأندية المشاركة في البطولة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا اللواء إسماعيل القرقاوي، خلال المؤتمر، إن «اللجنة المنظمة العليا للبطولة تعمل على مواصلة النجاحات التي حققتها البطولة على مدار 30 عاماً مضت، وقادتها لبلوغ العالمية، كإحدى أكبر البطولات وأكثرها استمرارية على صعيد القارة الآسيوية، وتحفل في كل عام بالصورة ذاتها للنسخة الحالية، بوجود نخبة الأندية والمنتخبات من القارتين الآسيوية والإفريقية».

وأضاف: «يسر اللجنة المنظمة الإعلان عن عودة مشاركة السلة السورية في ظهور أول لها عقب رفع الحظر عن مشاركاتها في البطولات العربية، خصوصاً أن السلة السورية شأنها شأن السلة الفلبينية واللبنانية خاصةً الأخيرة التي حرصت رغم توقف بطولاتها المحلية على القدوم والمشاركة بثلاثة ممثلين لها»، موضحاً: «لطالما مثلت جماهير الجاليات السورية واللبنانية وأخيراً الفلبينية فاكهة البطولة، ومن هنا وقع الخيار على الأسماء المشاركة، بالإضافة إلى مواصلة البطولة لدورها الريادي على صعيد تطوير اللعبة سواء على الصعيد العربي أو على الصعيدين الآسيوي والإفريقي». بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة «سما» المالكة لحقوق البطولة، عوض سامي، إن «زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 11 جاء في ظل الإقبال الكبير للأندية التي سعت للمشاركة في النسخة الحالية»، مشيراً إلى أن قوة الأسماء تضع البطولة وقبل انطلاقها كواحدة من أقوى النسخ تاريخياً، موضحاً أن «وجود وصيف بطل آسيا الرياضي اللبناني بجوار بطل العرب ووصيفه الاتحاد السكندري وبيروت اللبناني يعكس مدى الأهمية التي تحظى به سلة دبي التي تحظى باعتراف الاتحاد الدولي للعبة كبطولة أسست على مدار تاريخيها في تطوير اللعبة عربياً وقارياً».

نتائج القرعة

- المجموعة الأولى

الرياضي اللبناني هوبس

الوثبة السوري

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الاتحاد السكندري

سلا المغربي

الجامعة الأميركية في دبي

- المجموعة الثانية

المنتخب الوطني

بيروت اللبناني

مايتي الفلبيني

النجم الرادسي التونسي

الاتحاد السوري