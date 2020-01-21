الامارات | مورينيو يغازل مهاجماً جزائرياً لتعويض كين

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شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يغازل مهاجماً جزائرياً لتعويض كين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أمس، رغبته في ضم الجزائري إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي المعار لموناكو الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وكان سليماني انضم إلى ليستر سيتي في عام 2016، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل 29 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي في تاريخ انتقالات اللاعبين في ليستر، حيث سجل 13 هدفاً في 46 مباراة خاضها مع الفريق، لتتم إعارته إلى موناكو مطلع الموسم الجاري، بعد أن سبق له الانتقال على سبيل الإعارة لناديي نيوكاسل يونايتد وفنربخشة التركي.
ومنذ انضمامه إلى موناكو سجل سليماني سبعة أهداف في 11 مباراة شارك بها مع الفريق.
وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، يحاول تعويض غياب المهاجم الأساسي للفريق هاري كين، الذي سيغيب حتى أبريل المقبل بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.
وكان كين قد تعرض للإصابة أمام ساوثهامبتون منتصف يناير الجاري.
ويحتل توتنهام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة.
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أهداف سجلها سليماني في 11 مباراة شارك بها مع موناكو.
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