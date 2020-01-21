الامارات | «ممنوع الدخول» بتذاكر معاد بيعها في «تنس دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ممنوع الدخول» بتذاكر معاد بيعها في «تنس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي يستضيفها استاد السوق الحرة في فبراير المقبل، أن تذاكر الحدث المعاد بيعها لن تخول صاحبها الدخول، وطالبوا الجمهور بشراء تذاكرهم من الموقع الرسمي أو من شباك تذاكر استاد السوق الحرة للتنس، الذي سيفتح في تمام الساعة التاسعة من صباح 29 يناير الجاري.

ويشارك في بطولة العام كوكبة من متصدري التصنيف العالمي للتنس، الأمر الذي سيتيح الفرصة لجماهير الكرة الصفراء لرؤية لاعبيهم المفضلين في ملعب التنس الرئيس مقابل 55 درهماً فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى للحدث، أو مجاناً في ملاعب التنس الجانبية.

تنطلق البطولة في 17 فبراير المقبل، وتستهل ببطولة السيدات التي تحتفي هذا العام بالذكرى السنوية الـ20 لانطلاقتها، عندما تُوجت السويسرية مارتينا هينغيس في نسختها الافتتاحية في عام 2001، وانتظرت البطولة حتى 2019 لتشهد فوز سويسرية أخرى باللقب هي بيليندا بنتشيش، التي تتطلع للدفاع عن لقبها هذا العام أمام ثلاث من بطلات الغراند سلام، هنّ: أشلي بارتي، حاملة لقب دورة فرنسا المفتوحة، وسيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، وبيانكا أندريسكو، بطلة دورة الولايات المتحدة المفتوحة، إضافة إلى كارولينا بليشكوفا، المصنفة الثانية عالمياً، وحاملة لقب بطولة بريسبن أخيراً، والهولندية كيكي بيرتنس، المصنفة العاشرة عالمياً.

ويبدأ روجيه فيدرر مشوار الدفاع عن لقبه الثامن في دولية دبي عندما تنطلق بطولة الرجال في 24 فبراير، غير أن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة نجوم اللعبة من أمثال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً، وستيفانوس تسيتسيباس، وصيف بطولة دبي 2019 والفائز بلقب البطولة الختامية لمحترفي التنس، وروبرتو بواتيستا أغوت، بطل دبي 2018، والإيطالي المتألق فابيو فوغيني، والفرنسي غيل مونفي، الذي بلغ نصف نهائي دبي في 2019.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، إن البطولة تحظى بأهمية خاصة لأنها تحتفي بالذكرى الـ20 لانطلاقة منافسة السيدات، ورحب بعودة الكثيرات من نجمات التنس الموهوبات إلى دبي، وكذلك بروجيه فيدرر، البطل الأكثر نجاحاً في البطولة التي تقام نسختها الـ28 لتنس الرجال هذا العام، ويشارك فيها عدد من المصنفين الـ10 الأوائل في العالم.

من جهته، قال مدير البطولة صلاح تهلك: «نحن على موعد مع بطولة مليئة بالحماسة والإثارة، نظراً لمشاركة الكثيرين من نجوم التنس في دولية دبي كل عام، غير أننا لا نستطيع التكهن بهوية اللاعبين القادرين على بلوغ النهائي، والشيء الوحيد المؤكد هو أن البطولة ستزخر بمواجهات ومفاجآت كبيرة قبل تتويج بطلها لاحقاً».

ختام بطولة دبي الدولية لتنس الشباب

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توّج اتحاد التنس اللاعبين واللاعبات الفائزين ببطولة دبي الدولية للشباب الـ19 تحت 18 سنة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد عبدالملك أهلي والأمين العام ناصر المرزوقي، التي أقيمت منافساتها في ملاعب نادي النصر لينجرلاند في دبي، حيث فاز بالمركز الأول لفئة الشباب البلغاري نيديلجيف بتفوقه في النهائي على الهندي زافيري اريان بمجموعتين دون مقابل بواقع (7-5) و(6-3).

وفي فئة الشابات، فازت اللاعبة الجورجية ناتسفيل شفيل بالمركز الأول بتغلبها في النهائي على الكندية بينيتو لينا 2-1.

صلاح تهلك:

«البطولة ستزخر بمواجهات ومفاجآت كبيرة قبل تتويج بطلها لاحقاً».

بطولة تنس السيدات 17 فبراير المقبل.. والرجال 24 منه.

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درهماً سعر تذكرة مباريات البطولة خلال الأيام الثلاثة الأولى.