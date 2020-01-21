الامارات | كافاني قدّم طلباً للرحيل عن باريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني قدّم طلباً للرحيل عن باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن الأوروغوياني إيدنسون كافاني مهاجم الفريق قدّم طلباً للرحيل عن الفريق.

وينتهي عقد كافاني مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، لكن المهاجم الأوروغوياني يسعى للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، أن ميجيل أنخيل خيل ميرين الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني حضر إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، من أجل مناقشة انتقال كافاني لفريق العاصمة الإسبانية، لكن عرضه قوبل بالرفض.

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وقال ليوناردو في تصريحات عقب فوز فريقه على لوريان في كأس فرنسا: «دائماً نقول الشيء نفسه، نحن نتمنى بقاءه في الفريق، لكنه اليوم قدم طلباً للرحيل».

وأضاف: «ندرس الموقف في الوقت الحالي، لدينا عرض من أتلتيكو مدريد، لكنه لا يتوافق مع قيمة اللاعب». وانضم كافاني الذي سيدخل عامه الــ33 في فبراير المقبل، إلى باريس سان جيرمان قادماً من نابولي الإيطالي في 2013 مقابل 55 مليون يورو.