الامارات | برشلونة يعود إلى جلسات الرياضيات والأرقام الصعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعود إلى جلسات الرياضيات والأرقام الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد برشلونة إلى نهج مدربه السابق بيب غوارديولا بالاستحواذ والضغط العالي وتسجيل أرقام لا تصدق في السيطرة على الكرة وحرمان الخصم منها، وذلك بعد أن استعاد الفريق شخصيته الحقيقية إثر التعاقد مع المدرب الجديد كيكي سيتيين الذي حل بديلاً للمقال إرنستو فالفيردي.

وأظهر سيتيين النسخة المعروفة لبرشلونة خلال مباراته الأولى وخرج منتصراً على غرناطة بهدف دون مقابل في ختام الجولة 20 من الدوري الإسباني ليرفع البارسا رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة متفوقاً بفارق هدفين على غريمه التقليدي ريال مدريد، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

وكشفت أرقام مباراة برشلونة وغرناطة عن ملاحظات تكتيكية وفنية مدهشة تبرهن على عودة الفريق الكاتالوني إلى مدرسة الـ«تيكي تاكا»، إذ ذكرت شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصاءات أن برشلونة نفذ 1005 تمريرات بدقة 92%، محققاً ثالث أفضل معدل استحواذ في «الليغا» منذ موسم 2005-2006، إذ سيطر على الكرة بنسبة 82.6%.

ويعتبر الرقم الأفضل من نصيب المدرب الأسبق غوارديولا، إذ حقق في 2011 أحسن استحواذ خلال مباراة راسينغ سانتاندر بنسبة استحواذ وصلت إلى 84%، وفي مباراة أخرى ضد ليفانتي وصل المدرب الكاتالوني إلى نسبة استحواذ بلغت 83.9%.

ومنذ حقبة بيب غوارديولا، لم ينجح برشلونة في إكمال 1005 تمريرات في مباراة واحدة، لكنه نجح في ذلك أمام غرناطة مع المدرب الجديد سيتيين الذي ظهرت لمساته بوضوح على تكتيك الفريق.

أكثر المستفيدين

كان لاعب الارتكاز سيرجيو بوسكيتس أكثر المستفيدين من فلسفة سيتيين، لأن كل الكرات كانت تمر من خلاله في الوسط، إذ مرر الكرة 146 مرة مسجلاً رقماً قياسياً في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، كما يعتبر بوسكيتس أكثر من استعاد الكرة بواقع 14 مرة متفوقاً على زميله في الفريق جوردي ألبا الذي حل في المرتبة الثانية واستعاد الكرة ثماني مرات.

صدارة الهدافين

تصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني، بعد تسجيله هدف الفوز بمرمى غرناطة ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً متقدماً على مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة (12 هدفاً)، وزميله في البارسا لويس سواريز (11 هدفاً).

وسجل ميسي اسمه في زاوية تاريخية مختلفة إذ أصبح أول من سجل في عهد آخر ثلاثة مدربين تعاقبوا على تدريب البارسا لويس إنريكي، فالفيردي وأخيراً كيكي سيتيين، فيما كان قبله الكاميروني صامويل إيتو قد سجل أول هدف بعهد غوارديولا، والإسباني بويول مع فيلانوفا، والتشيلي ألكسيس سانشيز مع تاتا مارتينو.

تقييم اللاعبين

مارك أندريه تير شتيغن: 6.4 من 10

صامويل أومتيتي: 7.5

جيرارد بيكيه: 7.1

جوردي ألبا: 7.1

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سيرجي روبرتو: 7.3

سيرجيو بوسكيتس: 7.9

إيفان راكيتيتش: 6.5

أرتورو فيدال: 7.7

أنطوان غريزمان: 7.2

أنسو فاتي: 6.6

ليونيل ميسي: 8

كارليس بيريز: 6.1

آرتور ميلو: 6.2

ريكارد بويج: 6.3

1005

تمريرات نفذها لاعبو برشلونة في مباراة غرناطة.

92 %

نسبة دقة التمرير في برشلونة بأول ظهور مع سيتيين.

التقط معه صورة.. والآن يرافقه في الملعب

في عام 2012 التقط ريكارد بويج صورة مع أسطورته ليو ميسي، واليوم يحتفل معه بعد تسجيل الهدف الأول بمرمى غرناطة.