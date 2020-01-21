الامارات | 3 فعاليات للتايكواندو في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فعاليات للتايكواندو في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن أنه سينظم ثلاث فعاليات رياضية كبرى للتايكواندو بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وإلى الأول من فبراير المقبل. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بمقر النادي في الفجيرة، بحضور رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو أحمد حمدان الزيودي، ونائب رئيس الاتحاد زايد السويدي، ومدير البطولة نادر أبوشاويش. وقال الزيودي في مؤتمر صحافي: «نتطلع إلى إضافة تنظيمية جديدة تحسب للرياضة الإماراتية، وسيتم تنظيم ثلاث فعاليات رفيعة المستوى، تتمثل بدورة مدربي التايكواندو في حدث تدريبي له ثقله الفني الكبير في اللعبة يومي 25 و26 يناير الجاري، ثم تليه استضافة وتنظيم البطولة العربية للمنتخبات والأندية يومي 28 و29 يناير الحالي أيضاً، وبعد ذلك إقامة النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي ستنطلق 31 الشهر الجاري، وليومين في باكورة فعاليات ونشاطات النادي، لما تحتله هذه البطولة من مكانة فنية على مستوى العالم، وتقام جميع هذه الفعاليات والأنشطة في مجمع زايد الرياضي، وتوقع مشاركة قياسية من اللاعبين والمدربين والمحكمين من خارج الإمارات، وبحدود 1100 مشارك، إضافة إلى أكثر من 400 مشارك من داخل الدولة في تجمع رياضي غير مسبوق في إمارة الفجيرة».

وأضاف أن «ذلك يعكس ثقة المجتمع الرياضي العالمي بما وصلت إليه الدولة من مكانة عالمية رفيعة المستوى».