الامارات | «السماوي» يتعاقد مع لاعب الجزيرة الشبيبي لنهاية الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يتعاقد مع لاعب الجزيرة الشبيبي لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب فريق بني ياس خدمات مدافع فريق الجزيرة بدر الشبيبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بهدف تعزيز خط الدفاع كأول صفقة يبرمها «السماوي» خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في وقت لاتزال الجماهير تنتظر إكمال عقد اللاعبين الأجانب بعد رحيل الثنائي، الإسباني بيدرو كوندي والجنوب إفريقي اياندا باتوزي.

وودع نادي الجزيرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس لاعبه بدر، وقال: «تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن انتقال لاعب الفريق الأول بدر عادل الشبيبي إلى صفوف فريق بني ياس بصفة الإعارة حتى نهاية الموسم.. تمنياتنا بالتوفيق للاعب بدر».

على جانب آخر، شهد رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مع أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم وشركة الألعاب الرياضية الحصة التدريبة التي أجراها الفريق مساء أول من أمس من أجل تقديم الدعم المعنوي قبل مواجهة النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي.