الامارات | الحوسني: التحايل على مشاركة مواليد 97 «موقف فردي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: التحايل على مشاركة مواليد 97 «موقف فردي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وليد الحوسني، إن تحايل بعض المدربين على لوائح الرابطة في ما يتعلق بوجوب إشراك ثلاثة لاعبين «مواليد 97» في مسابقة كأس الخليج العربي، يعتبر تصرفاً فردياً، لا يجوز من خلاله اختزال عدم جدوى اللائحة التي وضعت من أجل تقديم الفائدة للمنتخبات الوطنية والأندية معاً، على حد تعبيره.

وكان مدرب النصر، الصربي كرونسلاف، قد أشرك اللاعب الواعد حمد جاسم أساسياً في نهائي كأس الخليج العربي أمام شباب الأهلي، واستبدله مباشرة بعد دقيقتين و50 ثانية، ما أثار دهشة المراقبين قبل أن يتضح حاجة المدرب لإشراك لاعب الخبرة مهند خميس. وأوضح الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «يجب ألا نختزل قراراً حقق فائدة كبيرة للمنتخبات الوطنية والأندية معاً في مواقف فردية أقدم عليها بعض المدربين، فوفقاً للكثير من التقييمات الفنية للرابطة، فإن هناك لاعبين عديدين انضموا للمنتخبات الوطنية، وتحديداً الشباب والأولمبي من هذا القرار، كما حصل العشرات على فرصتهم في الظهور مع الفريق الأول».

من جهة أخرى، أكد الحوسني أن اجتماعاً سيعقد في مارس المقبل، بين الرابطة ومدربي الأندية، فيما يسمى بـ«ورشة عمل»، لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير مسابقة كأس الخليج العربي المقبلة، واستعراض أبرز سلبيات النسخة المنقضية.

وقال الحوسني إن «من المهم للرابطة أن تتعرف إلى آراء المدربين باعتبارهم المسؤولين عن الجوانب الفنية في الأندية، وسنخرج بكل ما يتبلور عن الاجتماع لدراسته قبل وضع اللائحة الخاصة بنسخة العام المقبل».