الامارات | لجنة الاستئناف تطلع على المُدد الزمنية لانتخابات اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاستئناف تطلع على المُدد الزمنية لانتخابات اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات اجتماعها الثاني، أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة المستشار مايد المراشدة، وبحضور نائب رئيس اللجنة طارق آل صالح، وعضو اللجنة سالم الحمادي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري، وشادي مدحت من الإدارة القانونية في اتحاد الكرة.

وقال المستشار مايد المراشدة، إن اللجنة اطلعت على المدد الزمنية للعملية الانتخابية التي تم تحديدها من قبل لجنة الانتخابات، كما تم الاطلاع على استمارات الترشيح، واستمارات فحص المرشحين.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على طريقة استقبال الطعون عبر الأمانة العامة والفترات القانونية المحددة للبت بهذه الطعون حال وجدت.