شكرا لقرائتكم مدرب الإتحاد السكندري: فاوضنا المقاصة لضم محمد ابراهيم .. واللاعب رحب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال ابراهيم خلال تصريحات تلفزيونية: "بالفعل نتفاوض مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم في يناير الجاري واللاعب رحب بالانضمام لنا.

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وانتقل للحديث عن مباراة زعيم الثغر امام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية قائلا: مباراة كانت معقدة بشكل كبير، المنافس نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول.

واردف: هدف أكوي سهل من مهمة الاتحاد أمام طلائع الجيش، فهو لاعب مميز وقائد منتخب أوغندا والتصويب من نقاط قوته.

وانتقل للحديث عن مواجهة الاسماعيلي بالبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل قائلا: لدينا عزيمة وإصرار لتخطي هذه المباراة، فوز المنافس علينا في المباراة الاولى جاء عكس سير المباراة.