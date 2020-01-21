شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس: مواجهة الزمالك لا تختلف عن أى مباراة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، عن سعادته بتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 1 على أسوان، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

وأشاد تاكيس جونيس خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" باللياقة البدنية للاعبى فريقه، مؤكدًا أنه يعد من الأفضل فى مسابقة الدورى، كما أشاد بمستوى فريق أسوان ومجدى عبد العاطى المدير الفنى، مؤكدًا أنه فريق صعب على أرضه ولا يستسلم بسهولة.

وعن الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء 28 يناير الحالى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أكد المدير الفنى لدجلة أنه سيستعد بشكل طبيعى لهذا اللقاء، قائلاً: "مواجهة الزمالك مثل أى مباراة فى الدورى، وسنعمل على دراسة الخصم جيدًا من أجل تحقيق الفوز".

ونجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1، وافتتح حسام عرفات التسجيل لدجلة فى الدقيقة 17 قبل أن يضيف عبد الكبير الوادى وأحمد بيكهام الهدفين الثانى والثالث على الترتيب، وسجل فادى فريد مهاجم نادى أسوان الهدف الأول لفريقه فى شباك وادى دجلة ليقلص الفارق فى الدقيقة 65 بعد متابعة لركلة جزاء حصل عليها مهاجم أبناء الجنوب، حيث سددها فريد وتصدى لها حارس وادى دجلة قبل أن يتابع فادى فريد الكرة ويسددها بقوة فى الشباك الدجلاوية.

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بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.