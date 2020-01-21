7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اليوم الإثنين 20 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الاتحاد السكندرى خارج ملعبه على طلائع الجيش بثلاثية، وارتفاع رصيده إلى 25 نقطة فى المركز الثالث للدورى، كما حقق وادى دجلة الفوز أيضا خارج ملعبه على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى رسميا

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

غرم مسئولو النادى الأهلى رامى ربيعة مدافع الفريق 10 آلاف جنيه وفقاً للائحة، بعد طرده فى مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد، وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللاعب بالعقوبة عقب إبلاغه بالأمر من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

18 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة بيراميدز

اختار الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 18 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري.

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أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة مصر المقاصة، والمقرر لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى حارس المرمى بعد غيابه عن المباريات الماضية بسبب الإصابة.

الأهلي يفتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجم الساحلى ظهر غد

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، أنه سيتم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل، ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ، الثلاثاء، من خلال موقع "تذكرتي".

الاتحاد يقسو على الطلائع بثلاثية ويعود للمركز الثالث للدورى

استعاد فريق الاتحاد السكندرى نغمة الانتصارات على حساب طلائع الجيش بالفوز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر للدورى.

وادي دجلة يهزم أسوان 3/1 ويصعد 4 مراكز فى جدول الدورى.. فيديو

انتزع فريق وادى دجلة ثلاث نقاط ثمينة خارج الديار، بعدما تغلب على فريق أسوان بنتيجة 3/1، فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.