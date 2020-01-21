سوبر كورة.. فايلر يعيد مفاوضات الأهلي مع الرباعى الكبار لنقطة الصفر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأجيل ملف الكبار وحسم مصيرهم لنهاية الموسم الحالى، وذلك بعد الوقوف على حالتهم ومستواهم الفني والبدني قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم.

ويستعد النادى الأهلى خلال الأيام الحالية لخوض مباراة النجم الساحلى المقرر إقامتها الأحد المقبل 26 يناير الجارى بملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا والتى ستحدد بشكل كبير مستقبل الفريق فى الأدوار الإقصائية التى تحدد اللقب القارى القادم، حيث حصل اللاعبون على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة يبدأ بعدها الفريق الاعداد الجيد للمباراة المرتقبة أمام بطل تونس.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أغلق ملف مهاجمه صلاح محسن، وقرر تجميد المفاوضات التي كانت قائمة مع نادي سموحة السكندري لعدة أسباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي إن المفاوضات التى خاضها نادي سموحة ورئيسه محمد فرج عامر باءت بالفشل مع القلعة الحمراء خلال الأسابيع الماضية للحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعدما أكد المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول رغبته في استمرار اللاعب ومنحه الفرصة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هذه الرغبة تتوافق مع رأي مجلس إدارة النادي الذي يرى أن اللاعب لم يحصل على فرصته قبل قرار رحيله خارج أسوار النادي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أن اللاعب أبلغ خلال الأيام الماضية برفض العرض السكندري والإبقاء عليه في صفوف القلعة الحمراء وعدم التفريط فيه وهو الأمر الذي دفع اللاعب للتأكيد على أنه سيبدأ فترة مختلفة مع المدير الفني رينيه فايلر كاشفاً عن رغبته في تقديم مستوى متميز خلال الفترة المقبلة.

ونجح النادي الأهلي في حل أزمة الهجوم بالتعاقد مع المهاجم النيجيري أليو بادجي من رابييد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم فيما تم الاستقرار على رحيل وليد أزارو المهاجم المغربي بطل أزمة مباراة طنطا بالدوري المصري الممتاز والتي تم تغريمه على أثرها بواقع 250 ألف جنيه.