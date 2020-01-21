اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 20 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها إعلان استلام بطاقة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض بعد قيده فى قائمة الفريق.

الزمالك يعلن استلام "كارنيه" كاسونجو من اتحاد الكرة قبل لقاء مازيمبى

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو فى قائمة الفريق بالنادى بصورة رسمية، وذلك يكمل الأبيض قائمته المحلية بصورة نهائية بعد قيد اللاعب الكونغولى.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية ويحق له المشاركة مع الفريق فى المنافسات القادمة، وأنهى مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بشكل رسمى، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة قبل المواجهة التى ستجمع الأبيض مع مازيمبى الكونغولى.

الثالثة عصراً موعداً لفتح أبواب ملعب مواجهة الزمالك ومازيمبى

وتفتح أبواب ملعب السلام فى الثالثة عصر الجمعة المقبل أمام جماهير الزمالك لحضور مباراة فريقها أمام مازيمبى، الذى سيقام على الاستاد ذاته، لدعم الفريق الأبيض فى المباراة التى تجمع الزمالك مع مازيمبى الكونغولى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا .

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