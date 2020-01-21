اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 20 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 20 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها إعلان استلام بطاقة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض بعد قيده فى قائمة الفريق.
الزمالك يعلن استلام "كارنيه" كاسونجو من اتحاد الكرة قبل لقاء مازيمبى
أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه تم قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو فى قائمة الفريق بالنادى بصورة رسمية، وذلك يكمل الأبيض قائمته المحلية بصورة نهائية بعد قيد اللاعب الكونغولى.
وأضاف مرتضى منصور، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أن الزمالك تسلم الكارنيه الخاص بقيد كاسونجو من اتحاد الكرة ليكمل قائمة الفريق المحلية ويحق له المشاركة مع الفريق فى المنافسات القادمة، وأنهى مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بشكل رسمى، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة قبل المواجهة التى ستجمع الأبيض مع مازيمبى الكونغولى.
الثالثة عصراً موعداً لفتح أبواب ملعب مواجهة الزمالك ومازيمبى
ومن جانبه أعرب الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، عن سعادته البالغة بعودته من جديد وقيده فى قائمة الفريق الأبيض، موجهاً الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادى وأمير مرتضى المشرف على الكرة لدعمه فى قضيته مع الوداد المغربى والتواصل معه بصفة مستمرة لإيجاد حلول مناسبة ثم إنهاء إعارته للفريق المغربى لعدم حصوله على مستحقاته وعدم قيده بقائمة الفريق المغربى.
وقال كاسونجو، فى تصريحات نقلها موقع الزمالك الرسمى، "سعيد بقيدى فى قائمة الفريق، وسوف أبذل كل جهدى للظهور بشكل يرضى جماهير نادى الزمالك العظيمة فى كل مكان، أنا تحت أمر الجهاز الفنى للفريق فى أى وقت، أتمنى المشاركة فى المباريات رفقة زملائى من أجل المساهمة فى إسعاد جماهيرنا الكبيرة".
كارتيرون يُلزم شيكابالا بخوض مران إضافى قبل مواجهة مازيمبى
فيما شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، على ملعب النادى، وأدى اللاعب تدريبات الكرة وخاض التقسيمة ثم استكمل المران بمجموعة من التدريبات البدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يخوضها الأبيض لمواجهة مازيمبى، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
وجاء خوض شيكابالا لمران إضافى بمجموعة من التدريبات فى الجيمانزيوم فى إطار البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى للفريق لتجهيزه بأفضل صورة، وتألق الأباتشى عقب عودته للمشاركة مع الزمالك فى التشكيل الأساسى فى اللقاء الماضى أمام الجونة فى المباراة التى سجل فيها هدفا من فوز الأبيض بثنائية نظيفة على الفريق الساحلى فى الجولة السابقة من بطولة الدورى الممتاز.
فيما قاد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك اللاعبين فى فقرة فنية خاصة خلال مران اليوم، وركز خلالها على تقسيم الفريق إلى مجموعتين، واهتم باللعب من لمسة واحدة فى المساحات الضيقة، والتركيز على اللعب بشكل سريع تحت ضغط، وشهدت هذه الفقرة منح المدير الفنى الفرنسى اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى التركيز على الدقة فى التمرير.
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